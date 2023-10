Eurosarja eel: mis võistkond on BC Kalev/Cramoga kohtuv Happy Casa Brindisi?

1992. aastal loodud Brindisi meeskonna kõrgeimate saavutuste hulka kuulub näiteks Itaalia karikavõistlustel kaks korda teiseks jäämine. Eurosarjades on kätt proovitud sarnaselt Kalev/Cramole nii Eurocupil, Champions League’s ning FIBA Europe Cupil, kus parimaks tulemuseks on 2020-21 hooajal teise ringi jõudmine.

Hooaega alustati itaallasest treener Fabio Corbani juhendamisel, kuid peale kehva hooaja algust vabastati ta ametipostilt ning Tallinnas juhendab meeskonda abitreener Marco Esposito. Itaalia meistriliigas on neil hetkel võiduarve avamata ning Champions League kvalifikatsiooniturniirilt kukuti samuti välja.

Kuigi võistkond on pärit Itaaliast, siis meeskonna nimekirja vaadates seda ei ütleks. Nimelt kuulub võistkonda vaid viis itaallast (kellest kaks on alla 20-aastased noormängijad), lisaks leiab nimekirjast kuus ameeriklast, ühe mängija Kamerunist, ühe mängija Tšehhist ja muidugi Eesti koondislase Joonas Riismaa. Riismaa, kes alustab oma teist hooaega Brindisis, on seni olnud märgatavalt suuremas rollis kui mullu, kogudes Itaalia liigas 18 minutiga keskmiselt 7,5 punkti.