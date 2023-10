Rootsi suusaäss Frida Karlsson vabandas soomlaste ees: olen sportlane, mitte poliitik

Hiljuti SVT-le intervjuu andnud rootslanna kommenteeris möödunud nädalal Brüsselis toimunud terrorirünnakut, kus tapeti kaks Rootsi jalgpallifänni. „Muidugi on see kohutav. Kohutav, kui sind oma meeskonna ja riigi eest kaasa elades maha lastakse,“ ütles Karlsson SVT-le.

MM-idelt kümme medalit võitnud sportlane lisas, et suusavõistlustel ta turvalisuse pärast ei muretse. Seda öeldes solvas ta aga soomlasi ja itaallasi. „Juhtunu on loomulikult kohutav. Me reisime aga sellistesse kohtadesse nagu Ruka ja Livigno. Need on väiksed „s**aaugud“, mis ei ole just suurimad terrorirünnakute sihtmärgid. Nii paistab meie olukord turvalisem,“ teatas Karlsson.

Soomlastele mõistagi Ruka „s**aauguks“ kutsumine ei meeldinud. Ilta-Sanomat pealkirjastas oma loo järgnevalt: „Frida Karlsson kutsus Ruka linna „s**aauguks“. „Ta ei kirjeldanud traditsioonilist MK-sarja avaetapi toimumispaika ehk Ruka just kõige meeldivamalt,“ nentis IS-i ajakirjanik Olli Kivioja.

Esmaspäevasel Rootsi murdmaasuusakoondise meediakogunemisel kommenteeris Karlsson Expresseni vahendusel soomlaste kriitikat. „Olen saanud Soomest täna üsna mitu vihast sõnumit,“ tõdes ta. „See kõik näitab selgelt, et olen sportlane ja mitte poliitik.“

Karlsson tunnistas, et väljendas end valesti. „Ma pidasin silmas, et võrreldes Brüsseliga on Ruka väike koht ja seega mitte nii ohtlik. Mul ei ole Rukaga ühtegi probleemi. Vastupidi, mulle meeldib seal väga,“ jätkas suusataja. „Mõistan täiesti soomlaste reaktsiooni. Tunneksin südames sama kui keegi räägiks halvasti Sollefteast, kust mina pärit olen. Ma ei mõelnud midagi sellist oma jutuga. Vabandan siin kõikide soomlaste ees. Ma väljendasin end halvasti.“