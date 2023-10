VIDEO | Peagi Eestisse tulevad mototriali maailma tipud saatsid eestlastele tervitusi

Ei juhtu just sageli, et Eestisse satub mõne spordiala 33-kordne maailmameister. Ent just selline ajalooline hetk on ees laupäeval, kui TRIXS 2023 võistlus-sõul tuleb starti legendaarne Toni Bou. Mees on triali MM-sarja valitsenud alates 2007. aastast, ehkki ise tunnistab, et viimastel hooaegadel on mõned rivaalid hakanud temagi sõitu üha enam survestama.