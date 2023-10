Üks seitsmest ja viiest viis ehk meeste meistriliigas alustatakse teise ringiga

Kaotuseta Viljandi sõidab Kehrasse

Nädalavahetusel Sloveenias eurosarjast välja kukkunud Viljandi on sel hooajal kodustes sarjades püsinud ainsana kaotuseta. HC Kehra asub tabelis neljandana, olles võitnud ühe ning viigistanud kaks meistriliiga matši. Eelmise vooru omavahelises jäid viljandlased kindlalt 32:18 peale. „Peame tegema eurosarjast omad järeldused ning tegelema korralikult taastumisega, et reisiväsimusest üle olla. Kehrat alahinnata ei saa, neil on noor ja energiat täis koosseis, kes on valmis kõik meie eksimused ära kasutama. Tulemuse saavutamiseks peame rünnakud korralikult lõpuni mängima ja omad võimalused ära realiseerima,“ vaatas matšile ette Viljandi HC joonemängija Kristjan Koovit.