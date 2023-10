VIDEO | Vägev võit: karjääri suurima skalbi võtnud snuukriproff Andres Petrov alistas maailma neljanda numbri

„See on mu karjääri parim võit,“ sõnas õnnelik Petrov. „Lõpus mul tõesti vedas. Kui olin viimasest mustast jagu saanud, mõtlesin, et see on mu tütre auks. Loodan, et mu naine Eestis magas ja ei vaadanud, sest ta peab varsti ärkama. Mul on nii hea meel, et suutsin võita, ma ei suuda seda sõnades kirjeldada, mida see minu jaoks tähendab. Tean, et mängisin siin kohaliku lemmiku vastu, aga teadsin ka, et Eestis on seltskond inimesi mind jälgimas ja kaasa elamas ning see aitas.“