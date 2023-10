Hooaega kohutavalt alustanud tippklubi vallandas peatreeneri

Klubi tegevjuht Jan van Halst ütles, et neil ei jäänud kohutavate tulemuste järel muud üle, kui treener vallandada.

„Oleme viimastel kuudel väga intensiivselt ja professionaalselt koostööd teinud, kuid sportlikud tulemused ja meeskonna areng jäid tahaplaanile. Seetõttu me laua ümber ka istusime. Ka Maurice andis nüüd mõista, et kahtleb, kas ta on ikka õige mees õigel kohal,“ kommenteeris tegevjuht, vahendab BBC Sport.