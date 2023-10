Kas Jefimova sõlmis lepingu õige USA ülikooliga ja miks nii vara? Treener Hein kahtleb. „Ta võetaks kõikjal avasüli vastu“

Nädalapäevad tagasi üllatas meie esiujuja, 16-aastane Eneli Jefimova ala asjatundjaid pommuudisega, et on sõlminud suusõnalise kokkuleppe Põhja-Carolina osariigi ülikooliga, kuhu siirdub õppima ja treenima pooleteise aasta pärast, kui keskkool on seljataga. Miks tehti otsus nii vara ja miks just see ülikool, olid spetsialistide kaks küsimust.