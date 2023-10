Karpenko võidutses Hiinas jätkuval velotuuril, Räim oli kolmas

„Võistlus oli kümnekilomeetristel ringidel ja üsna lahtine. Viimasele ringile minnes, ütles Mihkel, et pean minekuga kaasa minema ja saingi väikese grupiga minema. Keegi ei tahtnud seal tööd teha, seega otsustasin väikese künka peal rünnata ja sain üksi eest. Peale seda oli vaja veel kuus-seitse kilomeetrit vajutada ja kui kaks kilomeetrit enne finišit öeldi vaheks 25 sekundit, siis teadsin, et võit on taskus,“ ütles Karpenko Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel.