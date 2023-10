Rootsi suusatäht terrorirünnakuid ei karda: suusarahvas liigub väikestes nõmedates kohtades

„Muidugi on see kohutav. Kohutav, kui sind oma meeskonna ja riigi eest kaasa elades maha lastakse,“ ütles Karlsson SVT-le.

Karlssoni sõnul on Brüsseli traagilisele intsidendile reageeritud ka Rootsi suusakoondises. Näiteks on karmistatud turvameetmeid.

Liigselt mures rootslanna siiski ei ole. „Muidugi on see, mis juhtus, kohutav. Küll aga reisime meie sellistesse kohtadesse nagu Ruka ja Livigno. Need on väikesed nõmedad kohad, mis ei pruugi olla terrorirünnakute parimad sihtmärgid. Nii et see tundub natuke turvalisem,“ lausus Karlsson.