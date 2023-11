MOVEMBRI PINGERIDA | Kes on Eesti spordiajaloo 20 kõige vägevamat vuntsikandjat?

Ausalt öeldes ma ei tahaks enda ülemus olla. Teised Delfi spordiajakirjanikud tulid eelmisel nädalal esmaspäevasele koosolekule tõsiste loomõtetega nagu... „Miks on Eesti pallimängualad nii halvas seisus?“ „Kas Eneli Jefimova USA-sse minek on õige?“ „Kas Ott Tänaku siirdumine Hyundaisse on hea samm?“

Vuntside kandmine on Eesti spordis ilmselgelt au sees. Kui 1980. aasta Moskva olümpiamängude maskott Miša oli lapsenäoga, siis Tallinnas toimunud purjeregati maskotil Vigril oli vunts rinnuni. Tallinn 1, Moskva 0. Pingerea tagapõhi on lihtne, sest käes on üle maailma miljoneid naisi ahastusse ja mitmest kohast sügelema ajav aeg movember (Ääremärkus. See on ühend sõnadest moustache elik vuntsid ja november). Austraaliast alguse saanud liikumise ajal kasvatavad mehed novembrikuu jooksul nina alla vuntsid, millega pööratakse tähelepanu terviseprobleemidele nagu eesnäärmevähk, munandivähk ja meeste enesetapud. Kuid ilmselgelt on vaid novembri ajal vuntsi kasvatamine üsna pehme lähenemine ning õigel mehel on lenkstang nina all läbi aasta.