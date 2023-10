Tänak enne Kesk-Euroopa rallit: töö pole veel tehtud, läheme maksimumi võtma

Viimati sõideti asfaldirallil MM-punktidele aprillis, kui toimus Horvaatia etapp. Siis sai Tänak Elfyn Evansi järel teise koha.

„Sellest on juba tükk aega möödas, kui me viimati asfaldil sõitsime. Ühtlasi on Kesk-Euroopa ralli WRC-sarja kalendris uus. Sellest tuleb suur väljakutse, aga meie selge eesmärk on kahest viimasest rallist maksimum võtta,“ teatas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

„Kesk-Euroopa rallilt on väga raske midagi oodata, sest kõik on uus ja ma olen üsna kindel, et ka ilmaolud mängivad seal suurt rolli. Seega peame algusest peale kõigeks valmis olema, et seatud eesmärgid saavutada. Tšiilis peeti hooaja viimane kruusaralli ja seal meil õnnestus väga edukas võistlus teha. Aga töö pole veel tehtud. Hooaja lõpuni jääb veel kaks etappi ja me jätkame pingutamist,“ lisas eestlane, kes kolib uueks hooajaks tagasi Hyundaisse.

M-Spordi tiimijuht Richard Millener lausus optimistlikult, et Tšiilis saavutatud Tänaku võit andis meeskonnale usku juurde.

„Tšiili rallilt saime uue hingamise, kuid nüüd keskendume sellele, et saavutaksime ka hooaja lõpus suurepärased tulemused. Ott kindlasti pingutab ja me teame, et ta tahab nii Kesk-Euroopas kui Jaapanis kõrgete kohtade eest heidelda. Me jätkuvalt näeme, milleks Puma on võimeline ja hooaja lõpetamine kõrgete kohtadega oleks kogu meeskonnale oluline,“ sõnas Millener.

Kahe viimase etapi eel on MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota) 217 punktiga. Talle järgnevad tiimikaaslane Evans 186, Thierry Neuville (Hyundai) 155 ja Tänak 146 silmaga.