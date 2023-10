Eesti jalgpallilegendi 15-aastane poeg on Hispaania suurklubi huviorbiidis! „See uudis tuli mulle šokina“

15-aastane Kristal on viimastel hooaegadel mänginud peamiselt esiliigas, kus löönud Levadia U21 meeskonna eest 59 kohtumisega 14 väravat. Premium liigas on ta pääsenud väljakule viiel korral. Kusjuures oma kõrgliiga debüüdi tegi Kristal juba 14-aastaselt Tartu Tammeka.

Valencia näol on tegemist kuuekordse Hispaania meistriga. Lisaks on kaheksal korral võidetud kohalikud karikavõistlused ja 2004. aastal Euroopa liiga. Levadia praegune peatreener Curro Torres sai Valencia ridades kirja 165 kohtumist. Klubis on aga mänginud ka sellised jalgpalli suurkujud nagu David Villa, David Silva ja Mario Kempes.

Kristal ise oli testimise uudisest šokeeritud: „Testimine on siiani sujunud hästi, olen trennides enda arust kenasti hakkama saanud ning tiimikaaslased on mind hästi vastu võtnud ja juba sõpradeks saanud. Kui sain teada, et Valencia kutsub mind testima, tuli see uudis mulle šokina. Saan ju ikkagi ennast näidata Euroopa tippklubi akadeemiale - hakkasin kohe asju pakkima, lend oli järgmisel päeval!“

„Siin on kõik ideaalne, sportlikud tingimused on ülihead ja professionaalsed. Esialgsed ootused on testimisperioodil õnnestuda ja jõuda Valenciasse. Testimisele tulin U19 satsi juurde, kuid olen trenne teinud kaasa ka Valencia B võistkonnaga,“ lisas Patrik.

Kristal liitus Valencia treeningutega 15. oktoobril ning on seal täpselt kaks nädalat, ehk 29. oktoobrini. „Meil on hea meel, et Patriku näol on Levadia noortesüsteemist sirgumas talendikas mängija, keda on märgatud ning tal on sellega seoses avanenud imeline võimalus ennast Euroopa tippklubi noortesüsteemile näidata. Soovime kogu klubi poolt, et tal õnnestuks testimine väga-väga hästi!“ sõnas FCI Levadia U21 abitreener Nikita Martõnov.