DELFI VIDEO | Kregor Hermet Kalev/Cramo mängujuhtide teemast: meil ei olegi vaja meest, kes 20 sekundit põrgataks ja siis kellegi leiaks

„Me oleme huvitav võistkond. Võib-olla pole me individuaalselt võttes meie trump, et teeme üks-üks mängides ja füüsiliselt kellelegi ära. Meie trump on üldine kiirus, võitluslikkus, palli liigutamine ja sellega saame olla vastasele ebameeldivad. Kui saame kaitsest enesekindluse kätte, on meil palju häid viskajaid. See tähendab, et meil ei olegi otseselt vaja meest, kes 20 sekundit põrgataks ja siis kellegi leiaks. Meil on kaare tagant nii palju ohtlikke mehi, et peame nad lihtsalt rünnakurütmiga õigel ajal üles leidma,“ selgitas ta.