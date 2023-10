Järgmisel aastal toimuva Läti MM-ralli piletid tulid müüki

Läti on alates 2013. aastast korraldanud Liepaja ümbruses ERC-etappi, kuid tuleval hooajal võõrustatakse esimest korda WRC rallit. L‍ätist saab ühtlasi 37. riik, kes autoralli MM-sarja etappi korraldanud.

„Pool unistusest on täidetud, nüüd peame näitama, et Läti on selle võimaluse ära teeninud,“ rääkis lõunanaabrite haridus- ja teadusminister Anda Čakša. „Soovime tiimiga kinnitada Läti maailma autospordikaardile ning näidata oma riiki tuhandetele pealtvaatajatele ja miljonitele televaatajatele. Võtame autoralli eliidi vastu uhkuse ja külalislahkusega.“