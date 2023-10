Prantsusmaa klubi peatreener: tegime Henri Drellile hea pakkumise, aga vastust veel pole

Mullu napilt kaheksa seast ehk kohamängudest eemale jäänud Roanne on hädas vigastustega. Kadri Moendadze tegi viga põlvele, Antoine Diot ja Cyril Langevine on hädas lihasvenitustega ning eelkõige tunnevad nad puudust Achilleuse kõõluse traumaga pikaks ajast rivist langenud 202-sentimeetrisest äärest Maxime Roosist.

Chicago Bulls loobus eestlase teenest, aga juhendaja väitel soovib 205-sentimeetrine äär end taas proovile panna G-liigas. „Oleme huvitatud, aga vastust me pole veel saanud. Et NBA treeninglaagris veedetud aja eest (boonus)raha saada, peab ta naasma G-liigasse. Kuid tegime talle väga hea pakkumise,“ lausus Choulet, kelle sõnul tehti sarnane pakkumine ka prantslasest äärele Amine Nouale, ent too on jätkuvalt Iisraeli klubi Holoni Hapoeli nimekirjas.