Neuville Kesk-Euroopa etapi eel: meie eesmärk on võit

Hyundai sõitjad on tänavu 11 etapil jõudnud poodiumile 14 korral, aga ainsaks võiduks on Thierry Neuville’i Sardiiniast nopitud esikoht. Järgmise nädala lõpus toimub Kesk-Euroopa ralli, mis läbitakse Tšehhi, Austria ja Saksamaa asfaldil.

See on ühtlasi ajaloos esimene kord, kui etapp ületab kolme riigi piire. Esepekka Lappi väitel on kolme eri riigi teedel sõitmine paras väljakutse. „See on huvitav kontseptsioon, mis mulle endale väga meeldib. Olen üsna kindel, et näeme kolme erineva omadustega teid, mis tõttu selleks ralliks valmistumine on üsna ainulaadne,“ rääkis tänavu neljal korral poodiumile jõudnud soomlane Hyundai pressiteenistuse vahendusel.