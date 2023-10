Robert Rooba ja JYP said kahe päeva jooksul kaks kaotust, Kristjan Kombe särab esiliigas

Hooajal 2020-2021 Soome kõrgliigas 30 väravat löönud Rooba tänavu pole veel püssi paukuma saanud, sest kuraditosina matši järel on tal kirjas üks värav ja kolm väravasöötu. JYP hoiab Soome meistrisarjas 15 meeskonna seas kümnendat kohta.

Soome esiliigas ehk Mestises on suurepäraselt alustanud hooaega 23-aastane Kristjan Kombe, kes on Joensuun Kiekko-Pojat ridades saanud kirja kümne mänguga seitse tabamust ja kaheksa väravasöötu, millega ta on terves liigas parima punktitooja. JoKP alistas viimati lisaajal 3:2 TUTO, matšis söödupunkti kirja saanud Kombe tööandja hoiab tabelis kaheksandat kohta.