AMETLIK | Tallinna lauluväljak võõrustab tuleval suvel kettagolfi suurturniiri

Kuna etapp kuulub Elite Seriese kategooriasse, on võistluse korraldajatel õigus enne põhivõistlust korraldada kvalifikatsioonivõistlusi. See annab võimaluse turniirist osa saada ka mängijatel, kes reitingu alusel otse peale ei saaks. „Kui palju ja millal need võistlused toimuvad, ei oska me veel täpselt öelda. Sama nädala hakul saame korraldada ka ühe või kaks kohapealset kvalifikatsioonivõistlust, mida discgolf’i-maailmas tuntakse Monday Qualifiersi nime all ning mille alusel saame jagada mõned kohad põhivõistlusele,“ avaldas Vutt.

„Loomulikult on detaile, mille kallal saab tööd teha,“ tunnistas Vutt, tuues esile mängijate tagasiside mõningate radade kohta. „See kõik kuulub asja juurde. Raja disainer Seppo Paju ütles samuti, et tegu on alles toore rajaga. Samuti on korralduslikul poolel kindlasti kohti, mida oleks saanud ägedamalt teha. Teisalt ka neid, kuhu liiga palju aega panime. Kõigega ongi raske esimesel korral täkkesse panna. See on protsess.“

Kuna ürituse nimetus on Euroopa kettagolfifestival (ingl European Disc Golf Festival), siis vaatavad ka korraldajad asja laiemalt. „See ei ole ainult spordivõistlus. Toome sellesse nädalasse koguperefestivali ja meelelahutuslikke aspekte. Plaanis on lauluväljak muuta tõeliseks Euroopa discgolf’i Mekaks, tuua sisse õhtune vöönd koos meelelahutusliku programmiga ning pakkuda huvilistele palju muud põnevat,“ lisas Vutt.

Etapi põhivõistlus tuleb kolmepäevane ja peetakse 26.–28. juulil. Kui palju Eesti mängijaid suurvõistlusel osaleb? „Tänase seisu järgi peaksid mängijareitingu alusel kindlasti peale saama Kristin Tattar , Albert Tamm ja Mauri Villmann. Kuna täpset reitingupiiri pole registreerimiseks veel seatud, siis on võimalik, et lisanduvad veel mõned Eesti mängijad. Samas saame jagada ka korraldajatena pääsmeid kvalifikatsioonivõistlusele, mille kaudu on kohalikel mängijatel võimalus põhivõistlustele saada,“ lausus Vutt.

Neljapäeval, 25. juulil plaanitakse lauluväljakul esimest korda kettagolfi ajaloos korraldada ka Manufacturers Cup ehk tootjate võistlus, kus iga suur kettatootja saab rajale saata oma tippmängijad. „Kuigi täpne mõõduvõtu sisu veel selgub, julgen väita, et see formaat on kindlasti väga põnev nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele,“ sõnas Vutt.

Vuti sõnul on korraldajatena esimene ja teine etapp edukalt läbitud ehk toimunud on Euroopa meistrivõistlused ja teenitud DGPT litsents. Järgmine suur eesmärk on 2025. aastaks Elite Seriese alla kuuluva kõrgeima kategooria Majori etapi korraldusõigus saada. „Praegu on Euroopas litsents vaid soomlastel, kes korraldavad European Openit. Läheme sammhaaval, aga kui õnnestub Major kätte saada, siis sellega avanevad veel ka järgmised uksed,“ jättis Vutt tulevikule kerge saladusloori.

Eelarve üle poole miljoni euro

Võistluse eelarve suureneb Vuti sõnul võrreldes tänavusega ligi kaks korda ja ületab poole miljoni piiri. „Otsime aktiivselt nii riiklikke kui ka erasektori toetajaid. Ja loodame ka suuremale piletitulule tänu pealtvaatajate hulga kasvule. Hea on tõdeda, et enamik EM-i toimumisele kaasa aidanud toetajad on ka uue aasta osas positiivselt meelestatud,“ märkis Vutt.

Uue rada pole veel kujundama hakatud, kuid laias laastus jääb see samaks. „EM-il valmistas keerukust juuniorite divisjonide olemasolu. Võistlejate tase oli väga erinev. Kuna nüüd korraldame Elite Seriese kategooria võistlust, siis see võimaldab meil asju natuke teistmoodi teha. Kindlasti on naistel ja meestel erinevad par’id või ka mõned tiialad, mis on ka teistel maailma suurvõistlustel nõnda,“ vaatas Vutt vastu uuele aastale. „Liiga palju neid radasid ei ole, kus muudatusi tahaks teha. Pigem räägime mõnest kosmeetilisest muudatusest ja võib-olla paarist uuest rajast, mida saab veel lauluväljakule paigutada.“

Tiimiga liitus Rally Estonia pikaaegne peakorraldaja

Peale uue võistluse tuleku puhuvad värsked tuuled ka ürituse korraldustiimis, sest sellega on liitunud pikaaegne Rally Estonia peakorraldaja Silver Kütt.

Kütt oli suureks abiks juba tänavusuvise EM-i korraldamises. Nüüd võib rääkida temast kui tiimi ühest liikmest. „Ta oli peaaegu iga päev kohal, pani mõtteid kirja ning andis nõu. Üldises pildis jäi ta väga rahule, kuid tõi ka välja teatud kriitikat, mida saame uue aasta ürituse puhul arvesse võtta. Kuna tal endal on samuti soov discgolf’i-maailmas asju teha, siis tänase seisuga on ta meie põhitiimi liige ja võtab mõne valdkonna enda vedada,“ selgitas Vutt. „Silveril on pikaaegne kogemus Rally Estonia korraldajana ja ta oskab esile tuua nüansse, mille peale me ise võib-olla ei tuleks.“

Ühine võistlussari – DGPT ja EPT liitusid 2024. aastast toimuvad kettagolfis suurimad võistlused Euroopas Disc Golf Pro Tour Europe võistlussarja nime all. Võistlustelt kogutud punkte võetakse arvesse Disc Golf Pro Touri üldarvestuses. Lisaks tekib ühinemise tulemusel ka eraldi Disc Golf Pro Tour Europe’i pingerida, kus võetakse arvesse ainult Euroopas peetavate võistluste tulemusi. Euroopas toimuvate DGPT Elite Seriese võistluste ajakava 2024. aastal: Copenhagen Open, Kopenhaagen, 10.–12. mai

Turku Open, Turu, 14.–16. juuni

Swedish Open, Boras, 28.–30. juuni

Krokhol Open, Oslo, 12.–14. juuli

European Disc Golf Festival, Tallinn, 26.–28. juuli

Kristin Tattar: ootan põnevusega võistlust Tallinnas toimuval jõuproovil saab järgmisel aastal stardis näha ka tänavu siin EM-tiitli võitnud kahekordset maailmameistrit Kristin Tattarit. „Emotsioon, mida discgolf’i EM-i korraldajad suutsid sel suvel läbi maailmatasemel korralduse nii mängijatele kui ka publikule Tallinna lauluväljakul pakkuda, oli lihtsalt maagiline,“ rõõmustas Tattar. „Olen äärmiselt põnevil, et minu kodumaal toimub järgmisel suvel Disc Golf Pro Touri osavõistlus. Ja veel sellise ajastusega, et ma ei pea ühtegi USA suurvõistlust Tallinnas mängimise tõttu vahele jätma. Suurepärane uudis ning jõudu ja jaksu korraldajatele!“