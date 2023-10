Optibet hokiliigat juhib kümnest mängust kaheksa võitnud Zemgale/LBTU. Riia on seitsmest mängust võitnud neli ja pantritel on kirjas kolm võitu ja seitse kaotust, millega eestlased on üheksa meeskonna konkurentsis kuuendal kohal. HC Panter ja HS Riga matš algab Läti pealinnas kell 13.30.