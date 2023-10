VIDEO | UFC-äss Mahhatšev kaitses probleemideta meistrivööd ja pühendas võidu Palestiinale

Mahhatševil on UFC-s kirjas 14 võitu, mis on juba ühe võrra enam kui Nurmagomedovil. Tõsi, Nurmagomedov kaitses kergekaalu vööd kolmel korral ja tema õpilane tegi seda alles teist korda. Lisaks ei kaotanud Nurmagomedov ringis kordagi. Ent Mahhatševi 13-matšiline võiduseeria on UFC võitlussarja ajaloos pikkusel kolmas, tema ees on veel Anderson Silva (16) ja Kamaru Usman (15).