TÄNA DELFI TV-s | Teist võitu jahtiv Viimsi võõrustab kodusaalis Raplat

Suvel noorenduskuuri läbinud Viimsi alistas oktoobri alguses 69:56 Tallinna Kalev/Snabbi, aga selle ühe võidu kõrval on neil tabelis kirjas viis kaotust. Senistes matšides on tiimi parimad punktitoojad olnud 18-aastane tagamängija Stefan Vaaks ja ukrainlasest keskmängija Artem Kovalov, kes on visanud keskmiselt natuke üle tosina silma.

Raplal on tabelis kaks võitu ja kolm kaotust, teisipäeval alistasid nad kodusaalis 71:63 Läti Ülikooli. Raplal on seni skoorimine jaotunud üsna võrdselt, viies mängus on parimana jäänud Obrad Tomici arvele keskmiselt 13 punkti ja seitse lauda. „Peame suutma hoida fookust ja keskenduma Viimsi vastu nii nagu ka iga teise meeskonna vastu,“ märkis Rapla peatreener Arnel Dedic, et vastast ei tohi alahinnata. „Püüame astuda iga mänguga taas sammu võrra edasi ning tahame viimasest võidetud kohtumisest parima kaasa võtta.“