HC Viljandi jäi eurosarjas pidama teises ringis. „Iga mees peab järeldused tegema“

„Kaks mängu kulgesid suhteliselt sarnase stsenaariumi järgi. Esimesel poolajal suutsime vastastega võidelda, kuid siis jäime realiseerimisega hätta. Põhiline, mis siit näppude vahele jääb, on järeldus, et igaüks peab oma peas asjad korda tegema. Tundmatu vastase vastu, kellega igapäevaselt meistriliigas ei kohtu, hävime mentaalselt. Kõrvalt vaadates ütleks, et tegu on võrdse vastasseisuga, kuid ühel hetkel jääme lihtsalt hätta. Ei tea siis, kas mõtleme üle,“ sõnas Viljandi HC treener Marko Koks.