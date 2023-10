Mistra pääses käsipalli karikavõistlustel finaalturniirile

„Täna sujus rünnak palju paremini ja voolavamalt kui eelmises kohtumises. Realiseerisime kindlamalt ning selle najalt suutsime võidu kergemini võtta. Enne kui saame karika poolfinaalideks valmistuma hakata, on veel mitmeid meistrivõistluste kohtumisi ees,“ analüüsis Johannson pärast kohtumist.

Kuna poolfinaali paarid on juba loositud, siis nüüdseks on teada, et Mistra läheb finaalturniiril vastamisi SK Tapaga. Teise finalisti selgitavad Viljandi HC ning Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper paari võitja.