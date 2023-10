Rootsi politsei harjutab Stockholmi derbimängul koostööd Soome kolleegidega

„Mõnes mõttes me isegi loodame, et midagi juhtub - kuigi ilmselt ei peaks. Kui midagi peaks juhtuma, saaksime katsetada uusi tegevusi. Muidu läheb õppus veidi raisku,“ ütles Jesper Molander Rootsi politseist HBL-ile.

„Kõik terve mõistusega inimesed võivad väita, et see väide on äärmiselt rumal. Nii rumal, et ma ei leia selle jaoks tegelikult sõnu,“ ütles Jonsson Rootsi ajalehele Aftonbladet.