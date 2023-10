Soomlanna kaotas MM-finaalis transsportlasele: võitlesin hiiglasega, see ei tundu aus

71-aastane Kocab võitis USA-s Florida osariigis Daytona Beachil peetud MMil finaalis 76-aastast soomlannat Marja-Liisa Somerojat tulemusega 10:8.

Mehena sündinud ameeriklane pälvis juba kaheksanda maailmameistritiitli - Kocab on nüüd maailmameistriks tulnud nii 50+, 60+ kui 70+ vanuseklassis.

Soomlanna Someroja hinnangul polnud finaalkohtumine päris õiglane.

„Ma arvan, et on hea, et [transsportlaste] teemast räägitakse, sest see on niisugune asi, et see pole aus,“ lausus MMilt naasnud Someroja, kirjutab Ilta-Sanomat.

Kocab on varem võistelnud meeste hulgas ning soomlanna sõnul on tal naistega kohtudes tohutu füüsiline eelis, sest ta on kõigist pea jagu pikem.

„Ma pole ka eriti pikk, kuid mitte päris lühike, aga ta näeb minu kõrval üsna hiiglaslik välja. Ja esimesest kokkupuutest teraga on näha, et jõudu tal on. Me treenime Soomes ka meeste vastu, nii et pole midagi hullu, aga see pole võistluste ajal aus,“ rõhutas Someroja.

„Pärast võistlust tundsid paljud mulle kaasa ja sain selliseid sõnumeid, kus öeldi, et mina olen tegelik tšempion. Muidugi teeb see sooja tunde. Siis sa aga lihtsalt ohkad, sest sa ei saa tegelikult midagi ette võtta,“ lisas Someroja.

USA vehklemisliit võttis eelmisel aastal kasutusele uue transsooliste sportlaste poliitika, mis võimaldab võistlejatel osaleda „vastavalt nende soolisele identiteedile“ ehk sõltumata soost, mis neile sündides määrati.