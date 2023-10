FOTOD | Tuline heitlus Eesti liigas: Kalev sai tähtsa võidu, Prinsi kostitati sünnipäeval punase kaardiga

44. minutil jäi Kalev vähemusse, sest punase kaardi sai Georg Pank. Teisel poolajal ei suutnud Pärnu arvulist ülekaalu väravaks vormistada. Kohtumise lõpus sai punase kaardi Pärnu peatreener Igor Prins, kellel on täna 57. sünnipäev. Prins polnud rahul, et peakohtunik Kristo Külljastinen vilistas mängu liiga vara lõppenuks. Faktiliselt oli Prinsil õigus, sest vile kõlas kolm sekundit enne ettenähtud kolme lisaminuti täitumist. Lisaks tegi Kalev normaalaja lõpus vahetuse - Prins leidis, et lisaminutitele tulnuks 30 sekundit otsa panna.

„Sain selle eest, et küsisin, miks 30 sekundit varem mäng ära lõpetati. Eks see on tänaste meistrivõistluste... okei, hakkan natuke puterdama... eks närvid on läbi, raske mäng ja lõpuemotsioonid. Mängisime pikalt enamuses, aga ei suutnud väravat ära lüüa,“ rääkis Prins pärast kohtumist Soccernet.ee otseülekandes.