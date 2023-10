Rally Estonia korraldaja: WRC promootor tahab Eestit kindlasti taas MM-sarjas näha

„Eestlastel pole vahelduseks Lätti vaatama minna üldse halb. See on ju väga lähedale minna. Ja ise näeme, et kui ühe aasta käib Lätis WRC-etapp ära, siis lätlaste huvi WRC-sarja vastu kindlasti kordades tõuseb. Ja kui 2025. aastal on taas Eestis WRC-etapp, siis usun, et raja ääres näeme kordades rohkem lätlasi kui seni,“ rääkis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe ERR-ile.