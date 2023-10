OTSEPILT DELFI TV-s | HC Panter sõidab külla Riia hokitiimile

Sel hooajal on omavahel peetud juba kaks kohtumist, millst ühe võitis HC Panter tulemusega 4:2 ning teise HS Riga tulemusega 4:2. HS Riga on Optibet Hokiliigas siiani pidanud kuus kohtumist, millest võitnud on kolm ja kaotanud samuti kolm mängu. Hetkel hoitakse HC Panteri meeskonna järel kuuendat kohta.