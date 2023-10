VÄRAVAD | HC Panter pidi tunnistama Riia hokitiimi paremust

Kordusmäng on juba homme, 22. oktoobril kell 13.30. Ka see peetakse HS Riga koduhallis.

HS Riga on Optibet Hokiliigas siiani pidanud seitse kohtumist, millest on võitnud neli ja kaotanud kolm. Pantritel on kolm võitu ja seitse kaotust.