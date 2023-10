TIPPHETKED | 108 punkti visanud Kalev/Cramo purustas Valmiera meeskonna

Teisel veerandil Kalevi kindel ülekaal jätkus ja poolajavileks kasvas vahe juba 52:31-le. Kolmandal veerandil kärises edu korraks 28-punktiliseks ning lõpuveerandile mindi Kalevi juhtimisel 75:50. Viimase neljandiku lõpuks näitas tabloo Kalevi 40-punktilist võitu 108:68.

Valitsev Eesti tšempion on alustanud hooaega viie võiduga võiduga. Eelnevalt alistati järjepanu Tartu Ülikooli Maks & Moorits, Läti Ülikool, Liepaja ja Kalev/Snabb.

Valmieral on tabelis kaks võitu ja neli kaotust. Sealjuures mõlemad võidud on tulnud just Eesti meeskondade vastu, sest oktoobri alguses alistasid nad 77:75 Rapla Avis Utilitase ning eelmisel nädalal 70:68 Pärnu Sadama.