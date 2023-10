OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo liigub Sakus Valmiera vastu suureskoorilise võidu suunas

Teisel veerandil Kalevi kindel ülekaal jätkus ja poolajavileks kasvas vahe juba 52:31-le. Mihkel Kirves on toonud kalevlaste parimana 14 punkti.

Valmieral on tabelis kaks võitu ja kolm kaotust. Sealjuures mõlemad võidud on tulnud just Eesti meeskondade vastu, sest oktoobri alguses alistasid nad 77:75 Rapla Avis Utilitase ning eelmisel nädalal 70:68 Pärnu Sadama.