M-Sport vahetab Loubet’ välja teise prantslase vastu

M-Sport teatas sotsiaalmeedias, et Fourmaux asendab kaasmaalast Pierre-Louis Loubet’d. „Pärast Kreeka rallit langetasid Pierre ja meeskond ühise otsuse, et Kesk-Euroopa etapp on tema selle hooaja viimane ralli. Pikem paus võimaldab Pierre’il keskenduda sellele, et ta oleks valmis 2024. aasta hooaja alguses Monte Carlo etapiks,“ kirjutasid nad.