Vennad Ingebrigtsenid treenerist isast lahkulöömisest: ta oli agressiivne ja kasutas füüsilist vägivalda

Keskmaajooksus maailma tippu kuuluvad norralased Henrik, Filip ja Jakob Ingebrigtsen tegid neljapäeval ajalehe VG kolumnis avameelse ülestunnistuse. „Praeguse asja kirjutamine on mitmes mõttes valus. See teeb haiget, sest see mõjutab meid ja meie karjäärile hoo sisse andnud inimest. See mõjutab meie lähedasi. Ja see mõjutab inimesi, kes pole kunagi palunud end avalikku konflikti kaasata,“ alustasid nad.

„Oleme üles kasvanud isaga, kes on olnud väga agressiivne ja kontrolliv. Üks osa tema kasvatusest oli füüsiline vägivald ja ähvardused,“ kirjutasid nad isast Gjertist, kes tegutses pikalt nende treenerina. „Kunagi suutsime sellega leppida. Elasime sellega ja jätsime selle täiskasvanueas maha. Vähemalt me ​​arvasime nii. Tagantjärele saame aru, et see oli naiivne. Kuid kaks aastat tagasi algas sama agressiivsus ja füüsiline karistamine. See oli viimane tilk karikasse.“

Kolme venna sõnul elasid selle terrori all ka pere teised lapsed. 23-aastane Jakob on olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja neljakordne Euroopa meister, 32-aastane Henrik ja 30-aastane Filip on Euroopa meistrid ning võitnud ka kahvatumat karva medaleid. Isa ja kolme tipp-sportlasest poja teed läksid lahku ligi kaks aastat tagasi, aga toona osapooled avalikult põhjustest ei rääkinud.

Uus konflikt tekkis suvisel MM-il, kus Gjert Ingebrigtsen soovis Narve Nordaasi treenerina akrediteeringut. Kuid Norra kergejõustikuliit ei arvanud teda koondise liikmeks, mistõttu ei saanud Gjert käia ametlikes treeningpaikades ega staadionil. „Palusime, et kergejõustikuliit ei paneks meid olukordadesse, kus võime isaga kokku sattuda. Meil pole praegu jõudu ega soovi sellega toime tulla,“ tunnistasid vennad.