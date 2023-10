Toyota tiitliheitluses tiimikäsklusi ei jaga. Latvala: parim sõitja võitku!

Kaks etappi enne hooaja lõppu on tiitliheitluses veel Kalle Rovanperä ja Elfyn Evansi, kelle vahe on 31 punkti. Kahest viimasest mõõduvõtust saab maksimaalselt koguda 60 silma - kui Rovanperä kogub järgmisel nädalal Kesk-Euroopa rallil tiimikaaslasest enam punkte, siis on soomlane teist aastat järjest maailmameister. Kui peale jääb Evans, siis mängitakse tiitel välja novembris Jaapani etapil.

Toyota pealik Jari-Matti Latvala nentis, et meeskondliku MM-tiitli kindlustamise järel pöörasid nad oma fookuse kahe piloodi omavahelisele heitlusele. „Toetame neid mõlemat täielikult, et sellest tuleks võrdne ja aus võitlus - parim sõitja võitku!“ lubas soomlane, et tema poolt meeskonnakäsklusi ei tule.

Latvala lootis, et suurde mängu sekkuvad ka Sébastien Ogier ja Takamoto Katsuta. „Sébastienil on tohutu võidunälg ja Takal pole enam tootjate tiitli kindlustamise survet, mistõttu loodan tedagi näha kahel järgmisel rallil võitlemas poodiumikoha eest. Kesk-Euroopa ralli on kõigile uus ja me eeldame, et teed on praegusel aastaajal väga nõudlikud. Tee võib olla märg, mudane ja täis lehti. Sõitjatel pole kerge, kuid ma tean, et meie auto on olnud sellistes tingimustes väga tugev, ja julgustan neid vajutama,“ ütles 38-aastane Latvala Toyota pressiteenistuse vahendusel.

Rovanperä on sel hooajal lõpetanud 11-st rallist kümnel esinelikus, ainsana ebaõnnestus tal kodune Soome etapp. 23-aastane piloot möönis, et tiimikaaslasega MM-tiitli eest võitlemine on sõbralik lahing.

„Kui MM-tiitli eest võitlevad meeskonnakaaslased, siis võitlus on sõbralik ja aus, mistõttu see peaks tulema päris äge. Tore on masinaga jõuda tagasi asfaldile. Testides tundsin end autos kohe mugavalt ja loodetavasti on sama seis rallil. Olen üsna kindel, et meil tuleb hea võistlus - seda tüüpi asfaldiralli sobivad mulle väga hästi ja olen sellistel teedel saavutanud häid tulemusi,“ märkis Rovanperä.