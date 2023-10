Läti MM-ralli korraldajad vihjasid, et WRC-sarja reeglid läbisid reformi

L‍ätist sai ajaloos 37. autoralli MM-sarja etapi võõrustajariik. „Pool unistusest on täidetud, nüüd peame näitama, et Läti on selle võimaluse ära teeninud,“ rääkis nende haridus- ja teadusminister Anda Čakša. „Soovime tiimiga kinnitada Läti maailma autospordikaardile ning näidata oma riiki tuhandetele pealtvaatajatele ja miljonitele televaatajatele. Võtame autoralli eliidi vastu uhkuse ja külalislahkusega.“

Viimane lause ehk Läti etapi väiksem kilometraaž vihjab sellele, et järgmisest aastast võib MM-sarjas tulla formaadireform, kus osad rallid on pikemad ning teised lühemad. Ka tiimipealikud ja piloodid on varem toetanud ideed, et etappide pikkus võiks olla varieeruv.