ROK vastas Putini süüdistustele: olümpial osalemine ei ole inimõigus

Putin teatas selle otsuse järel, et tegemist on Venemaa sportlaste kiusamisega.

„Tänu mõnele modernse rahvusvahelise olümpiakomitee liikmele saime teada, et olümpiamängudele kutsumine polegi parimate sportlaste jaoks tingimusteta õigus, aga hoopis privileeg. Ning et seda privileegi pole võimalik teenida mitte sportlike tulemuste abil, vaid tänu poliitilistele žestidele, millel pole spordiga mingit pistmist,“ ironiseeris Putin neljapäeval Permis toimunud spordikongressil.

„Olümpiamänge saab kasutada poliitilise vahendina, mille abil survestatakse inimesi, kellel pole poliitikaga mingit seost. See on tegelikult räige rassiline ja etniline diskrimineerimine,“ lisas Putin.

ROK rõhutab oma reedel avaldatud pressiteates, et Venemaa liikmelisuse peatamine on kooskõlas ROK-i alusdokumentidega.

„Olümpial osalemine ei ole kuidagi inimõigus. Me eitame kindlalt väiteid, et need meetmed kujutavad endast etnilist diskrimineerimist,“ seisab alaliidu teates. „See otsus oli reaktsioon Venemaa ja Valgevene valitsuse tegevusele meie alusdokumentide vastu.“