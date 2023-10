Rauno Sappinen: ma pigem lõpetan karjääri, kui liitun Kaljuga

„See on derby, see tähendab normaalses jalkariigis, et sa vihkad teist meeskonda ja ei lähe sinna kunagi. Õõvastav on see tiim, päris raske oli, kui mu väga hea sõber Frank seal mängis,“ rääkis Sappinen, kes on enda sõnul Floras olnud 8-aastasest peale.