KUULA | Aet Süvari: karvase rinnaga matšod võivad öelda, et see on meeste mäng

Räägime pikemalt viimasest naiste EM-ist ja MM-ist ning arutleme, mis erinevusi näeme võrreldes meeste mänguga. Ühe peamisena toob Süvari ise välja hüppelise arengu: ,,Meeste jalgpalli puhul sa ei näe eelneva turniiriga võrreldes, milline samm on edasi astutud. Milline tohutu tasemevahe on toimunud näiteks nelja aastaga või siis kahe aastaga, kui võrrelda näiteks Euroopa naiskondi. Meeste puhul sa seda ei näe, aga naiste puhul sa näed tõesti, et see areng on nii muljetavaldav ja sa vaatad, kui kiiresti on tehtud samm edasi. Sa vaatad suu lahti, tõesti!’’