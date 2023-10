Uku Jürjendal kerkis Glory raskekaallaste pingerivis veel kolme koha võrra

Enne matši hoidis Jürjendal Glory raskekaallaste pingereas üheksanda väljakutsuja positsiooni. Värskes tabelis on eestlane kolme koha võrra kerkinud ning paikneb nüüd kuuendal kohal.

Maailmameistriks on hollandlane Rico Verhoeven. Vahemeister ehk esimene väljakutsuja on nigeerlane Tariq Osaro. Jürjendali ette mahuvad veel horvaat Antonio Plazibat, hollandlane Levi Rigters, alžeerlane Nordine Mahieddine ja prantslane Sofian Laidouni.

Jürjendal teenis Hari alistamisega pääsme detsembris toimuval Glory GP-etapile, kus osalevad kaheksa raskekaallast. Võitjale on seal ette nähtud 500 000 USA dollari suurune preemia.

Jürjendal on profina teeninud 20 võitu ja kaheksa kaotust. 16 võitu on ta saavutanud nokaudiga. Glory’s on tal kirjas kolm nokaudiga võitu ja kaks kaotust.