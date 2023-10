Kimi Räikkönen kolib poja kardihuvi tõttu Itaaliasse

Itaalia väljaande La Provincia di Como andmetel on soomlane ostnud Põhja-Itaaliasse Como linna samanimelise järve lähedale kaks uut kodu.

Väidetavalt kavatseb 44-aastane vormelikuulsus kolida kesklinna lähedal asuvasse tallu, mille uhkel kinnistul on ka suur park, kust avaneb hingekosutav vaade ilusale Como linnale.

Kuna talu vajab aga suurt ja pikaaegset renoveerimist, elavad Räikkönenid seni kesklinna ajaloolises majas. Selles viiekorruselises majas on vaid kümme korterit ning majaelanike kasutuses on ka 500-ruutmeetrine erapark.

Itaalia meedia spekuleerib, et Räikköneni kolimise üheks põhjuseks on pere vanima lapse Robini (8) suur huvi kardispordi vastu. Põhja-Itaalias on märksa rohkem kardiradasid kui soomlase endises elukohas Šveitsis. Näiteks asub kuulus Lonato kardirada Comost vähem kui kahetunnise autosõidu kaugusel.