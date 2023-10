DELFI VIDEO | Krestinov pani Tankodroomil kodusele motokrossi hooajale võiduka punkti

MX C klassi osalejate arv on hooaja jooksul väike olnud ja erandiks polnud ka viimane etapp kui rajal käis vaid kaheksa sõitjat. Avasõidus oli kiireim Gregor Allikas, teise koha sai Valdis Serantinskis (Läti) ja kolmanda koha Siim Ihats. Teise sõidu võitis Ihats (110 punkti) ja see andis talle esikoha ka etapi kokkuvõttes. Teine oli Serantinskis ja kolmas Allikas. Päeva kokkuvõttes oli teine 110 punktiga Allikas ja kolmas 108 punktiga Serantinskis.