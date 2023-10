McLareni vormelitiim sai esimese naissoost sõitja. „See on täiesti ebareaalne!“

Ühtlasi teatas McLaren, et 18-aastane Bustamante teeb tuleval hooajal ART GP ridades kaasa F1 Academy sarjas, mis on mõeldud naissõitjate arendamisele.

Kuigi Bustamantest saab esimene naissoost McLareni noorsõitja, siis sisuliselt oli see ainult aja küsimus, sest Rahvusvaheline autoliit FIA kehtestas reegli, mille alusel peab 2024. aastal olema igal vormel 1 meeskonnal F1 Academy’s oma sõitja.

„See on täiesti ebareaalne hetk minu karjääris. McLareni ja ART-ga lepingu sõlmimine on midagi sellist, millest poleks osanud eales unistada, kui hakkasin Filipiinidel kartidega võistlema. Mul on ikka veel keeruline oma nime McLareni kõrval näha, ilma emotsionaalseks muutumata. Selle meeskonna ajalugu ja pärand jätavad mind lihtsalt sõnatuks,“ rääkis Bustamante McLareni pressiteate vahendusel.