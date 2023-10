Itaalia tippklubi mängija on Rootsis juba kaks nädalat teadmata kadunud

20-aastane Roback liitus märtsikuus pooleaastase laenulepingu alusel Rootsi kõrgliigaklubiga Norrköping, kuid paraku pole ründaja viimased paar nädalat treeningutele ilmunud.

„Ma tahan teada, et temaga on kõik korras. On muret tekitav, et me ei saa temaga kontakti, aga ma ei tea, mida muud me teha saame,“ rääkis Norrköpingu spordidirektor Tony Martinsson Aftonbladetile.

„Soovin lihtsalt, et ta siia tuleks ja leiaksime koos lahenduse, mis sobiks kõigile. Ma pole lootust kaotanud, aga on keeruline mõista, miks me pole teda juba 14 päeva näinud,“ lisas ta.

Itaalia meedia teatel ei vasta Rootsi ründetalent ka oma perekonna kõnedele.

Augustikuus Norrköpings Tidningarile antus intervjuus tunnistas Roback, et laenuperiood pole tema ootustele vastanud. „Kui ma nii öelda tohin, siis asjad pole plaanipäraselt kulgenud. Püüan lihtsalt hakkama saada. Samas on see ka treeneris kinni, aga annan endast pidevalt parima,“ rääkis Roback toona.

Norrköpingu ridades jõudis Roback väljakul käia kolmes kohtumises, kuid väravaarvet ei avanud. Milani esindusmeeskonna eest on ta kirja saanud vaid kaks mänguminutit karikasarjas.

Samas on Robacki näol tegemist oma põlvkonna ühe talendikaima mängijaga, vähemalt kui uskuda legendaarset Rootsi jalgpallurit Zlatan Ibrahimovici. „Ta on Rootsi tulevik, võin seda teile praegu öelda. Ta on täiesti teisel tasemel mängija ja mitte nagu tüüpiline rootslane,“ kirjeldas Ibrahimovic 2020. aastal Robackit, kelle eest Milanil tuli Hammarbyle välja käia 1,5 miljonit eurot.