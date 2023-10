Läti koondise sangar vältis kõige hullemat stsenaariumit, aga pikast vigastuspausist pääsu pole

Ka Wolvesi eest tegi Žagars korralikke esitusi (Leedu liigas keskmiselt 12 punkti ja 5 söötu), aga eelmisel nädalal peetud kohtumises Panevežyse Lietkabelise vastu vigastas ta vasakut põlve. Täna teatas Fenerbahce, et uuringud tuvastasid põlve sisemise külgsideme rebendi ja ta läheb Istanbulis noa alla.

Žagars vältis kõige hullemat stsenaariumit, sest algselt kardeti ristatisideme rebendit, mille puhul olnuks taastumisaeg mitme kuu võrra pikem. Seega on mingi võimalus, et ta saab selle hooaja lõpus veel platsile naasta. Viie kuu pikkune eemalolek on esialgu hinnanguline, täpsem prognoos pannakse paika pärast operatsiooni.