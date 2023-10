Vanglast vabanenud tenniselegend hakkab treenima tippmängijat

„Olen nüüdsest Rune treener,“ rääkis Becker Eurospordi podcast’is Das Gelbe vom Ball. „Mind teeb uhkeks, et ta just minu poole pöördus. Kontakt on juba ammu olemas olnud. Mu kalendris jagub treeneritööks aega ja Rune on mulle alati huvi pakkunud, sest ta on väljakul nii sihikindel ja temperamentne. Ta on teemant, mis vajab lihvimist.“