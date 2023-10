KUULA | Madis Mihkels tuleva hooaja eel: tahaks proovida Vueltat, kõige rahakamatesse tiimidesse ma veel ei kipu

Podcastil „Jalgrattapalavik“ on külas Madis Mihkels. Mõistagi ei saa me üle ega ümber skandaalsest hooaja lõpust Hiinas, aga meie jutuajamise peamine fookus on suunatud viimase pooleteise aasta sportlikule poolele, mil Mihkels on esindanud Intermarche – Wanty profitiimi.