DELFI VIDEO | Peep Pahv magusa võidu järel: poisid on täna kiitust väärt, see oli hea võit

„Me tundsime, et peame täna võitma. Meil on see nädal kaks mängu (pühapäeval võõrustatakse TalTechi), need tuleb ära võtta mõlemad. Kui tahame rääkida play-offi jõudmisest, siis need on sellised vastased, kellega me võitleme,“ sõnas Keila peatreener Peep Pahv mängujärgses intervjuus.