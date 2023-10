Norra spordijuht kritiseeris Bachi: ROK ei ole demokraatlik organisatsioon

„See on klassikaline ROK. See on klassikaline Thomas Bach,“ ütles Norra endine kultuuri- ja spordiminister Helleland NRK-le. Ta viitab pühapäevasele ROK-i istungi avamisele, kus mitmed liikmed lülitasid mikrofonid sisse ja hakkasid järjepanu Bachi kiitma.

„Just tänu teile oleme päästnud olümpiaspordi liikumise ja võimaldanud sportlastel üle maailma jätkuvalt oma spordialal oskusi arendada. Teil on olnud pikk rida väljakutseid, millega olete tegelenud. Arvan, et nii erakordselt hea juhi olemasolu on oluline,“ ütles ROK-i liige, alžeerlane Mustapha Berraf, enne kui tegi ettepaneku ROK-il määrusi muuta, et Bachi saaks uuesti presidendiks valida.

Jaapanlane Morinari Watanabe läks veelgi kaugemale, teatades: „Ma armastan sind, president Thomas Bach, sest arvan, et sa oled õige inimene. See on minu arvamus, tänan teid väga.“

Helleland, kes on varem töötanud ka maailma antidopingu agentuuri (WADA) asepresidendina, peab selliseid sõnavõtte naeruväärseks näitemänguks.

„See on näitemäng, kus kõigile on määratud rollid. Keegi tõuseb püsti ja ütleb, et Bach on teinud head tööd. Järgmine tõuseb püsti ja ütleb, et reegleid tuleb muuta, et ta saaks jätkata. Bach vastab, et see oli meeldiv ja üllatav avaldus. Tasapisi üha rohkem inimesi nõuab, et ta peab jääma. Ja lõpuks tänab Bach usalduse eest ja ta valitakse üksmeelselt aplausi saatel,“ kirjeldas Helleland värvikalt ROKi juhtimisstiili.

Tänane ROKi põhikiri sätestab, et president valitakse kaheksaks aastaks ja seejärel saab teda uuesti valida veel maksimaalselt neljaks aastaks. 2013. aastal presidendiks tõusnud Bach peaks seega 2025. aastal ametist lahkuma, kuid paljud ROKi liikmed tahavad nüüd reegleid muuta, et presidendi ametiaega oleks võimalik pikendada.

„Bachi ametiaja pikendamise ettepanek näitab, et ROK on ebademokraatlik organisatsioon,“ leiab Helleland.