Sport-Ekspressi kolumnist Igor Rabiner märkis, et Keenia koondisesse kuuluvad muuhulgas mängijad, kes pallivad Hiina, Jaapani ja Norra teises liigas. Lisaks meenutas ta, et maailma edetabelis 109. kohal asuv Keenia on tänavu kaotanud nii Lõuna-Sudaanile kui Pakistanile.

„Olgem ausad, kas te olite õnnelikud, kui Obljakov 89. minutil Keenia vastu viigistas, kui enne seda polnud meil isegi korralikke väravavõimalusi?“ küsis Rabiner retooriliselt, vahendab Ilta-Sanomat.

Kolumnist leiab, et Venemaa jalgpalliliit peaks otsima koondisele tugevamaid vastaseid, sest nõrkadega ei oska venelased mängida.

„Viigivärav lõpus oli tore, aga kuidas on võimalik, et me ei suutnud sarnaseid rünnakuid teha kümneid? Miks oli meie mängijate esitus nii kehv? Järeldus on, et Venemaa oskab mängida ainult väärt vastaste vastu. Ja kahjuks on neid hetkel vähe saadaval,“ kirjutas Rabiner.

Sama kriitiline oli ka Venemaa ekskoondislane Aleksandr Mostovoi, kes mängis karjääri jooksul pikka aega Hispaania meistriliigas.

“Lihtsalt õudusunenägu! Tähistame viiki Keeniaga. Täna mängisime lihtsalt koledalt. Mul pole sõnu, täna Venemaal lihtsalt vedas, Keenia võinuks vabalt võita,“ ütles Mostovoi Championatile.

Venemaa rahvuskoondis on alates Ukraina sõja algusest rahvusvahelistest sarjadest eemaldatud. Tänavu sügisel on venelased saanud pidada kolm rahvusvahelist kontrollkohtumist. Septembris viigistas Venemaa Katariga 1:1 ja eelmisel nädalal võitis Kameruni 1:0.

Venemaa koondise peatreener Valeri Karpin soovitas hiljuti kõigil rahvusmeeskonna mängijatel Venemaa klubidest lahkuda.

„Peame töötama eelkõige klubides. Ma näen Aleksandr Golovini (mängib Prantsusmaal Monacos - toim.) ja ülejäänud mängijate vahel füüsilises vormis suurt erinevust. See meeskond oli poolteist kuni kaks aastat tagasi peaaegu samas koosseisuga [2022. aasta MM-i kvalifikatsioonis] teisel kohal. Kõik räägivad, et meie meistrivõistluste tase on langenud. Selle mõistmiseks ei pea te isegi rahvuskoondise mänge vaatama. Kõik, kes saavad lahkuda, lahkuge, ütlen veel kord,“ sõnas Karpin Gazeta.ru-le.