Eesti jalgpallikoondis liigub ikka EM-i play-off’i kursil. Vastane tuleb ülitugev

Eesti jalgpallikoondis on 2024. aasta EM-valiksarja F-alagrupis viimasel kohal ning kõik lootused kahe parema sekka pääseda on kadunud. Reaalsuses on kaks esimest ehk Belgia ja Austria taganud endale juba pääsme järgmisel suvel toimuvale suurturniirile. Kõigest hoolimata on Eesti jalgpallikoondis endiselt kahe võidu kaugusel sellest, et ka ise tuleval suvel Saksamaal pallida.